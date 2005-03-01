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29-98675-SX_трос ручного тормоза правый!\ Chevrolet Aveo T250 1.2 04.08>/Aveo T200 1.2 03-08 артикул 2998675SX STELLOX в Алматы

29-98675-SX_трос ручного тормоза правый!\ Chevrolet Aveo T250 1.2 04.08>/Aveo T200 1.2 03-08
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2998675SX
Наименование 29-98675-SX_трос ручного тормоза правый!\ Chevrolet Aveo T250 1.2 04.08>/Aveo T200 1.2 03-08
Сторона установки сзади справа

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
CHEVROLET AVEO / KALOS седан (T250, T255) 1.2 2005.03 - Выпускается
CHEVROLET AVEO / KALOS седан (T250, T255) 1.2 2005.03 - Выпускается
CHEVROLET AVEO / KALOS Хэтчбэк (T250, T255) 1.2 2008.04 - Выпускается

Если хотите купить 29-98675-SX_трос ручного тормоза правый!\ Chevrolet Aveo T250 1.2 04.08>/Aveo T200 1.2 03-08 STELLOX с артикулом 2998675SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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