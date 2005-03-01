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29-98657-SX_трос ручного тормоза правый!\ Chevrolet Lacetti/Nubira 05> артикул 2998657SX STELLOX в Алматы

2998657SX STELLOX 29-98657-SX_трос ручного тормоза правый!\ Chevrolet Lacetti/Nubira 05>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2998657SX
Наименование 29-98657-SX_трос ручного тормоза правый!\ Chevrolet Lacetti/Nubira 05>
Сторона установки сзади справа
Длина 1 [мм] 1567
Длина 2 [мм] 1320
Тип тормоза Дисковой тормозной механизм

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
CHEVROLET LACETTI универсал (J200) 1.6 2005.03 - Выпускается
CHEVROLET LACETTI универсал (J200) 1.8 2005.03 - Выпускается
CHEVROLET LACETTI универсал (J200) 2.0 D 2005.03 - Выпускается
CHEVROLET NUBIRA седан 1.4 2005.03 - 2011.12

Если хотите купить 29-98657-SX_трос ручного тормоза правый!\ Chevrolet Lacetti/Nubira 05> STELLOX с артикулом 2998657SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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