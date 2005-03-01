|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2998657SX
|Наименование
|29-98657-SX_трос ручного тормоза правый!\ Chevrolet Lacetti/Nubira 05>
|Сторона установки
|сзади справа
|Длина 1 [мм]
|1567
|Длина 2 [мм]
|1320
|Тип тормоза
|Дисковой тормозной механизм
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
CHEVROLET
LACETTI универсал (J200)
1.6
2005.03 - Выпускается
CHEVROLET
LACETTI универсал (J200)
1.8
2005.03 - Выпускается
CHEVROLET
LACETTI универсал (J200)
2.0 D
2005.03 - Выпускается
CHEVROLET
NUBIRA седан
1.4
2005.03 - 2011.12
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