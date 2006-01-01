|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2998600SX
|Наименование
|Тросик, cтояночный тормоз
|Сторона установки
|сзади
|Тип тормоза
|Дисковой тормозной механизм
|Длина 1 / длина 2 [мм]
|2020/1080
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
RENAULT
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)
1.5 dCi (BM16, CM16)
2006.01 - 2008.06
RENAULT
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)
1.5 dCi (BM1E, CM1E)
2006.01 - 2008.06
RENAULT
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)
1.5 dCi (BM1F, CM1F)
2006.01 - 2008.06
RENAULT
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)
1.6 16V
2006.01 - 2008.06
RENAULT
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)
1.6 Flex-Fuel
2006.01 - 2008.06
RENAULT
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)
1.9 dCi
2006.01 - 2008.06
RENAULT
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)
1.9 dCi
2006.01 - 2008.06
RENAULT
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)
2.0
2006.01 - 2008.06
RENAULT
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)
2.0 dCi
2006.01 - 2008.06
RENAULT
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)
2.0 dCi (BM1K, CM1K)
2006.01 - 2008.06
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