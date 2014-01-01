|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2998592SX
|Наименование
|29-98592-SX_трос ручного тормоза! л+п\Volvo S70 2.0/2.0T/2.3T/2.4/T/2.5/TDi 97-00
|Сторона установки
|сзади
|Длина 1 / длина 2 [мм]
|1670/1480
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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