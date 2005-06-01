|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2998587SX
|Наименование
|Тросик, cтояночный тормоз
|Сторона установки
|сзади справа
|Тип тормоза
|Барабанный тормозной механизм
|Длина 1 / длина 2 [мм]
|1421/1075
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
NISSAN
KUBISTAR Фургон (X76)
1.2 16V
2005.08 - 2009.10
NISSAN
KUBISTAR Фургон (X76)
1.5 dCi
2005.08 - 2009.10
RENAULT
KANGOO Express (FC0/1_)
1.5 dCi
2005.06 - Выпускается
RENAULT
KANGOO Express (FC0/1_)
1.5 dCi (FC1G)
2005.06 - Выпускается
RENAULT
KANGOO (KC0/1_)
1.5 dCi
2005.06 - Выпускается
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