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Тросик, cтояночный тормоз артикул 2998587SX STELLOX в Алматы

2998587SX STELLOX Тросик, cтояночный тормоз
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2998587SX
Наименование Тросик, cтояночный тормоз
Сторона установки сзади справа
Тип тормоза Барабанный тормозной механизм
Длина 1 / длина 2 [мм] 1421/1075

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
NISSAN KUBISTAR Фургон (X76) 1.2 16V 2005.08 - 2009.10
NISSAN KUBISTAR Фургон (X76) 1.5 dCi 2005.08 - 2009.10
RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.5 dCi 2005.06 - Выпускается
RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.5 dCi (FC1G) 2005.06 - Выпускается
RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi 2005.06 - Выпускается

Если хотите купить Тросик, cтояночный тормоз STELLOX с артикулом 2998587SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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