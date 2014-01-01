|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2998573SX
|Наименование
|29-98573-SX_трос ручника! л.\Opel Vectra 1.4-1.7D 89>
|Сторона установки
|сзади слева
|Тип тормоза
|Барабанный тормозной механизм
|Длина [мм]
|756
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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