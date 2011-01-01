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Тросик, cтояночный тормоз артикул 2998562SX STELLOX в Алматы

2998562SX STELLOX Тросик, cтояночный тормоз
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2998562SX
Наименование Тросик, cтояночный тормоз
Сторона установки сзади
Тип тормоза Дисковой тормозной механизм
ограничение производителя BOSCH
Длина 1 / длина 2 [мм] 1577/1403x2

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Тросик, cтояночный тормоз STELLOX с артикулом 2998562SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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