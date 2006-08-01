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29-98557-SX_трос ручного тормоза! п.\Renault Trafic all 01> артикул 2998557SX STELLOX в Алматы

2998557SX STELLOX 29-98557-SX_трос ручного тормоза! п.\Renault Trafic all 01>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2998557SX
Наименование 29-98557-SX_трос ручного тормоза! п.\Renault Trafic all 01>
Сторона установки сзади справа
Тип тормоза Дисковой тормозной механизм
Длина 1 / длина 2 [мм] 1503/1365

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
NISSAN PRIMASTAR Автобус (X83) dCi 120 2006.09 - Выпускается
NISSAN PRIMASTAR Автобус (X83) dCi 150 2006.09 - Выпускается
NISSAN PRIMASTAR Автобус (X83) dCi 90 2006.09 - Выпускается
NISSAN PRIMASTAR Фургон (X83) 2.0 dCi 115 2006.09 - Выпускается
NISSAN PRIMASTAR Фургон (X83) 2.0 dCi 90 2006.09 - Выпускается
NISSAN PRIMASTAR Фургон (X83) 2.5 dCi 150 2006.09 - Выпускается
OPEL VIVARO A c бортовой платформой/ходовая часть (X83) 2.0 CDTI 2006.08 - 2014.07
OPEL VIVARO A c бортовой платформой/ходовая часть (X83) 2.0 CDTI 2006.08 - 2014.07
OPEL VIVARO A c бортовой платформой/ходовая часть (X83) 2.0 ECOTEC 2006.08 - 2014.07
OPEL VIVARO A c бортовой платформой/ходовая часть (X83) 2.5 CDTI 2006.08 - 2014.07
OPEL VIVARO A c бортовой платформой/ходовая часть (X83) 2.5 CDTI 2006.08 - 2014.07
OPEL VIVARO A Автобус (X83) 2.0 CDTI (F7, J7, A07) 2006.08 - 2014.07
OPEL VIVARO A Автобус (X83) 2.0 CDTI (F7, J7, A07) 2006.08 - 2014.07
OPEL VIVARO A Автобус (X83) 2.0 ECOTEC (F7, A07, J7) 2006.08 - 2014.07
OPEL VIVARO A Автобус (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07) 2006.08 - 2014.07
OPEL VIVARO A Автобус (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07) 2006.08 - 2014.07
OPEL VIVARO A Фургон (X83) 2.0 CDTI (F7) 2006.08 - 2014.07
OPEL VIVARO A Фургон (X83) 2.0 CDTI (F7) 2006.08 - 2014.07
OPEL VIVARO A Фургон (X83) 2.0 ECOTEC (F7) 2006.08 - 2014.07
OPEL VIVARO A Фургон (X83) 2.5 CDTI (F7) 2006.08 - 2014.07
OPEL VIVARO A Фургон (X83) 2.5 CDTI (F7) 2006.08 - 2014.07
RENAULT TRAFIC II c бортовой платформой/ходовая часть (EL) 2.0 dCi 115 (EL0H) 2006.08 - Выпускается
RENAULT TRAFIC II c бортовой платформой/ходовая часть (EL) 2.0 dCi 90 (EL0H) 2006.08 - Выпускается
RENAULT TRAFIC II c бортовой платформой/ходовая часть (EL) 2.5 dCi 145 (EL0J) 2006.08 - Выпускается
RENAULT TRAFIC II Автобус (JL) 2.0 16V 2006.08 - Выпускается
RENAULT TRAFIC II Автобус (JL) 2.0 dCi 115 2006.08 - Выпускается
RENAULT TRAFIC II Автобус (JL) 2.0 dCi 90 2006.08 - Выпускается
RENAULT TRAFIC II Автобус (JL) 2.5 dCi 115 2006.08 - Выпускается
RENAULT TRAFIC II Автобус (JL) 2.5 dCi 145 (JL0J) 2006.08 - Выпускается
RENAULT TRAFIC II Фургон (FL) 2.0 16V 2006.08 - Выпускается
RENAULT TRAFIC II Фургон (FL) 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) 2006.08 - Выпускается
RENAULT TRAFIC II Фургон (FL) 2.0 dCi 90 (FL0H) 2006.08 - Выпускается
RENAULT TRAFIC II Фургон (FL) 2.5 dCi 145 (FL0J) 2006.08 - Выпускается

Если хотите купить 29-98557-SX_трос ручного тормоза! п.\Renault Trafic all 01> STELLOX с артикулом 2998557SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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