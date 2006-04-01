|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2998551SX
|Наименование
|29-98551-SX_трос ручного тормоза! L=1390/1075\Peugeot Boxer, Citroen Jumper 2.2HDi/3.0HDi 06>
|Сторона установки
|сзади
|Тип тормоза
|Дисковой тормозной механизм
|Длина 1 / длина 2 [мм]
|1390 / 1075
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
CITROËN
JUMPER II c бортовой платформой/ходовая часть
2.2 HDi 100
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II c бортовой платформой/ходовая часть
2.2 HDi 110
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II c бортовой платформой/ходовая часть
2.2 HDi 120
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II c бортовой платформой/ходовая часть
2.2 HDi 130
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II c бортовой платформой/ходовая часть
2.2 HDi 150
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II c бортовой платформой/ходовая часть
3.0 HDi 145
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II c бортовой платформой/ходовая часть
3.0 HDi 160
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II c бортовой платформой/ходовая часть
3.0 HDi 180
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II Автобус
2.2 HDi 100
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II Автобус
2.2 HDi 110
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II Автобус
2.2 HDi 120
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II Автобус
2.2 HDi 130
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II Автобус
2.2 HDi 150
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II Автобус
3.0 HDi 155
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II Автобус
3.0 HDi 160
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II Автобус
3.0 HDi 180
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II Фургон
2.2 HDi 100
2006.04 - 2012.12
CITROËN
JUMPER II Фургон
2.2 HDi 110
2006.04 - 2012.12
CITROËN
JUMPER II Фургон
2.2 HDi 120
2006.04 - 2012.12
CITROËN
JUMPER II Фургон
2.2 HDi 130
2006.04 - 2012.12
CITROËN
JUMPER II Фургон
2.2 HDi 150
2006.04 - 2012.12
CITROËN
JUMPER II Фургон
3.0 HDi 145
2006.04 - 2012.12
CITROËN
JUMPER II Фургон
3.0 HDi 155
2006.04 - 2012.12
CITROËN
JUMPER II Фургон
3.0 HDi 160
2006.04 - 2012.12
CITROËN
JUMPER II Фургон
3.0 HDi 180
2006.04 - 2012.12
PEUGEOT
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть
2.2 HDi 100
2006.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть
2.2 HDi 110
2006.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть
2.2 HDi 120
2006.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть
2.2 HDi 130
2006.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть
2.2 HDi 150
2006.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть
3.0 HDi 145
2006.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть
3.0 HDi 160
2006.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть
3.0 HDi 175
2006.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Автобус
2.2 HDi 100
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Автобус
2.2 HDi 110
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Автобус
2.2 HDi 120
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Автобус
2.2 HDi 130
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Автобус
2.2 HDi 150
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Автобус
3.0 HDi 145
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Автобус
3.0 HDi 160
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Автобус
3.0 HDi 175
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Фургон
2.2 HDi 100
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Фургон
2.2 HDi 110
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Фургон
2.2 HDi 120
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Фургон
2.2 HDi 130
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Фургон
2.2 HDi 150
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Фургон
3.0 HDi 145
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Фургон
3.0 HDi 160
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Фургон
3.0 HDi 175
2010.04 - Выпускается
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