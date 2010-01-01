|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2998550SX
|Наименование
|Тросик, cтояночный тормоз
|Сторона установки
|сзади
|Тип тормоза
|Барабанный тормозной механизм
|Длина [мм]
|175
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
FORD
FUSION (JU_)
1.4 LPG
2010.01 - 2012.12
Если хотите купить Тросик, cтояночный тормоз STELLOX с артикулом 2998550SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита