|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2998548SX
|Наименование
|29-98548-SX_трос ручного тормоза!\Ford Transit all 91>
|Сторона установки
|сзади
|Тип тормоза
|Барабанный тормозной механизм
|Длина 1 [мм]
|2830
|Длина 2 [мм]
|975
|Длина 3 [мм]
|975
|Длина 4 [мм]
|235
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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