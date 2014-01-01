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29-98548-SX_трос ручного тормоза!\Ford Transit all 91> артикул 2998548SX STELLOX в Алматы

2998548SX STELLOX 29-98548-SX_трос ручного тормоза!\Ford Transit all 91>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2998548SX
Наименование 29-98548-SX_трос ручного тормоза!\Ford Transit all 91>
Сторона установки сзади
Тип тормоза Барабанный тормозной механизм
Длина 1 [мм] 2830
Длина 2 [мм] 975
Длина 3 [мм] 975
Длина 4 [мм] 235

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 29-98548-SX_трос ручного тормоза!\Ford Transit all 91> STELLOX с артикулом 2998548SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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