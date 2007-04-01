|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2998537SX
|Наименование
|трос ручника! п.+л.\ Renault Logan, Lada Largus 1.4/1.6/1.5dCi 04> 2998537SX
|Сторона установки
|сзади
|Длина [мм]
|1993
|Длина 1 / длина 2 [мм]
|1993 / 1770
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
RENAULT
LOGAN EXPRESS (US_)
1.5 dCi
2007.04 - Выпускается
RENAULT
LOGAN EXPRESS (US_)
1.6
2007.04 - Выпускается
RENAULT
LOGAN I универсал (KS_)
1.4
2007.10 - Выпускается
RENAULT
LOGAN I универсал (KS_)
1.5 dCi
2007.10 - Выпускается
RENAULT
LOGAN I универсал (KS_)
1.6
2007.10 - Выпускается
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