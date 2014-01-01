|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2998535SX
|Наименование
|29-98535-SX_трос ручного тормоза!\Opel Vectra all 98>
|Сторона установки
|сзади
|Тип тормоза
|Барабанный тормозной механизм
|Длина [мм]
|1455
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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