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Тросик, cтояночный тормоз артикул 2998531SX STELLOX в Алматы

2998531SX STELLOX Тросик, cтояночный тормоз
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2998531SX
Наименование Тросик, cтояночный тормоз
Сторона установки сзади слева, сзади справа
Тип тормоза Дисковой тормозной механизм
Длина 1 / длина 2 [мм] 2115/1316

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 THP 140 2008.07 - 2011.07
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 THP 150 2008.07 - 2011.07
PEUGEOT 307 Break (3E) 1.6 HDi 2005.06 - 2008.04
PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 16V 2005.06 - 2008.04
PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 16V 2005.06 - 2008.04
PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 16V 2005.03 - 2008.04

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