|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2998531SX
|Наименование
|Тросик, cтояночный тормоз
|Сторона установки
|сзади слева, сзади справа
|Тип тормоза
|Дисковой тормозной механизм
|Длина 1 / длина 2 [мм]
|2115/1316
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
CITROËN
C4 I (LC_)
1.6 THP 140
2008.07 - 2011.07
CITROËN
C4 I (LC_)
1.6 THP 150
2008.07 - 2011.07
PEUGEOT
307 Break (3E)
1.6 HDi
2005.06 - 2008.04
PEUGEOT
307 Break (3E)
2.0 16V
2005.06 - 2008.04
PEUGEOT
307 Break (3E)
2.0 16V
2005.06 - 2008.04
PEUGEOT
307 SW (3H)
2.0 16V
2005.03 - 2008.04
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