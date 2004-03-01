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29-98528-SX_трос ручника! п.+л.\VW Caddy all 06> артикул 2998528SX STELLOX в Алматы

2998528SX STELLOX 29-98528-SX_трос ручника! п.+л.\VW Caddy all 06>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2998528SX
Наименование 29-98528-SX_трос ручника! п.+л.\VW Caddy all 06>
Сторона установки сзади слева, сзади справа
Тип тормоза Дисковой тормозной механизм
Длина 1 / длина 2 [мм] 1713/549

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
VW CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.2 TSI 2004.03 - Выпускается
VW CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.2 TSI 2004.03 - Выпускается
VW CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 TDI 2004.03 - Выпускается
VW CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 TDI 2004.03 - Выпускается
VW CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V 2004.03 - Выпускается
VW CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.2 TSI 2004.03 - Выпускается
VW CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.2 TSI 2004.03 - Выпускается
VW CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4 2004.03 - Выпускается
VW CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 TDI 2004.03 - Выпускается
VW CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 2004.03 - Выпускается
VW CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 2004.03 - Выпускается
VW CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V 2004.03 - Выпускается

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