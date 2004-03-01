|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2998528SX
|Наименование
|29-98528-SX_трос ручника! п.+л.\VW Caddy all 06>
|Сторона установки
|сзади слева, сзади справа
|Тип тормоза
|Дисковой тормозной механизм
|Длина 1 / длина 2 [мм]
|1713/549
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
VW
CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)
1.2 TSI
2004.03 - Выпускается
VW
CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)
1.2 TSI
2004.03 - Выпускается
VW
CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)
1.6 TDI
2004.03 - Выпускается
VW
CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)
1.6 TDI
2004.03 - Выпускается
VW
CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)
2.0 TDI 16V
2004.03 - Выпускается
VW
CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)
1.2 TSI
2004.03 - Выпускается
VW
CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)
1.2 TSI
2004.03 - Выпускается
VW
CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)
1.4
2004.03 - Выпускается
VW
CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)
1.6 TDI
2004.03 - Выпускается
VW
CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)
1.9 TDI
2004.03 - Выпускается
VW
CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)
2.0 TDI
2004.03 - Выпускается
VW
CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)
2.0 TDI 16V
2004.03 - Выпускается
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