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29-98522-SX_трос ручного тормоза! левый\Daewoo Lanos 99> артикул 2998522SX STELLOX в Алматы

2998522SX STELLOX 29-98522-SX_трос ручного тормоза! левый\Daewoo Lanos 99>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2998522SX
Наименование 29-98522-SX_трос ручного тормоза! левый\Daewoo Lanos 99>
Сторона установки сзади слева
Тип тормоза Барабанный тормозной механизм
Длина 1 / длина 2 [мм] 1650 / 1410

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
CHEVROLET LANOS седан 1.4 2005.11 - 2010.12
CHEVROLET LANOS седан 1.6 16V 2005.11 - 2010.12

Если хотите купить 29-98522-SX_трос ручного тормоза! левый\Daewoo Lanos 99> STELLOX с артикулом 2998522SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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