|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2998522SX
|Наименование
|29-98522-SX_трос ручного тормоза! левый\Daewoo Lanos 99>
|Сторона установки
|сзади слева
|Тип тормоза
|Барабанный тормозной механизм
|Длина 1 / длина 2 [мм]
|1650 / 1410
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
CHEVROLET
LANOS седан
1.4
2005.11 - 2010.12
CHEVROLET
LANOS седан
1.6 16V
2005.11 - 2010.12
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