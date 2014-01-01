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29-98520-SX_трос ручного тормоза! п.+л.\Skoda Octavia all 96> drum артикул 2998520SX STELLOX в Алматы

2998520SX STELLOX 29-98520-SX_трос ручного тормоза! п.+л.\Skoda Octavia all 96> drum
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2998520SX
Наименование 29-98520-SX_трос ручного тормоза! п.+л.\Skoda Octavia all 96> drum
Тип тормоза Барабанный тормозной механизм
Сторона установки сзади слева, сзади справа
Длина 1 / длина 2 [мм] 1620 / 905

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 29-98520-SX_трос ручного тормоза! п.+л.\Skoda Octavia all 96> drum STELLOX с артикулом 2998520SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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