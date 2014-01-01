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29-98512-SX_трос ручного тормоза! правый\Audi 80 87>drum артикул 2998512SX STELLOX в Алматы

2998512SX STELLOX 29-98512-SX_трос ручного тормоза! правый\Audi 80 87>drum
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2998512SX
Наименование 29-98512-SX_трос ручного тормоза! правый\Audi 80 87>drum
Сторона установки сзади справа
Тип тормоза Барабанный тормозной механизм
Длина [мм] 1300
длина кожуха [мм] 1030

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 29-98512-SX_трос ручного тормоза! правый\Audi 80 87>drum STELLOX с артикулом 2998512SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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