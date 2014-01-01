|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2998512SX
|Наименование
|29-98512-SX_трос ручного тормоза! правый\Audi 80 87>drum
|Сторона установки
|сзади справа
|Тип тормоза
|Барабанный тормозной механизм
|Длина [мм]
|1300
|длина кожуха [мм]
|1030
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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