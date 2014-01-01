|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2998511SX
|Наименование
|29-98511-SX_трос ручного тормоза!\Audi 80 91>disc
|Сторона установки
|сзади слева, сзади справа
|Тип тормоза
|Дисковой тормозной механизм
|Длина [мм]
|1725
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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