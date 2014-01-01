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29-98506-SX_трос ручного тормоза!\VW T4 all 97-04 disc 16' артикул 2998506SX STELLOX в Алматы

2998506SX STELLOX 29-98506-SX_трос ручного тормоза!\VW T4 all 97-04 disc 16'
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2998506SX
Наименование 29-98506-SX_трос ручного тормоза!\VW T4 all 97-04 disc 16'
Сторона установки сзади справа, сзади слева
Тип тормоза Дисковой тормозной механизм
Длина [мм] 945
длина кожуха [мм] 717

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 29-98506-SX_трос ручного тормоза!\VW T4 all 97-04 disc 16' STELLOX с артикулом 2998506SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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