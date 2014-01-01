|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2998506SX
|Наименование
|29-98506-SX_трос ручного тормоза!\VW T4 all 97-04 disc 16'
|Сторона установки
|сзади справа, сзади слева
|Тип тормоза
|Дисковой тормозной механизм
|Длина [мм]
|945
|длина кожуха [мм]
|717
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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