|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2998504SX
|Наименование
|29-98504-SX_трос ручного тормоза! л.+п.\VW Golf all 88-91drum
|Сторона установки
|сзади слева, сзади справа
|Тип тормоза
|Барабанный тормозной механизм
|Длина [мм]
|1525
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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