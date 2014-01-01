|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2998502SX
|Наименование
|29-98502-SX_трос ручного тормоза! L=845/510 drum\VW T4 1.8-2.5/1.9D/2.4D/2.5TDi 90-03
|Сторона установки
|сзади слева, сзади справа
|Тип тормоза
|Барабанный тормозной механизм
|Длина [мм]
|845
|длина кожуха [мм]
|510
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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