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29-98502-SX_трос ручного тормоза! L=845/510 drum\VW T4 1.8-2.5/1.9D/2.4D/2.5TDi 90-03 артикул 2998502SX STELLOX в Алматы

2998502SX STELLOX 29-98502-SX_трос ручного тормоза! L=845/510 drum\VW T4 1.8-2.5/1.9D/2.4D/2.5TDi 90-03
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2998502SX
Наименование 29-98502-SX_трос ручного тормоза! L=845/510 drum\VW T4 1.8-2.5/1.9D/2.4D/2.5TDi 90-03
Сторона установки сзади слева, сзади справа
Тип тормоза Барабанный тормозной механизм
Длина [мм] 845
длина кожуха [мм] 510

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 29-98502-SX_трос ручного тормоза! L=845/510 drum\VW T4 1.8-2.5/1.9D/2.4D/2.5TDi 90-03 STELLOX с артикулом 2998502SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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