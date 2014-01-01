|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2998334SX
|Наименование
|29-98334-SX_трос сцепления!\VW Golf GTi/Jetta GLi 90>
|Длина [мм]
|805
|для оригинального номера
|191721335AB
|Регулировка / установка
|с автоматической регулировкой
|длина кожуха [мм]
|545
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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