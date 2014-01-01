|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2998330SX
|Наименование
|29-98330-SX_трос сцепления!\Ford Sierra 1.8/2.0 84>
|Длина [мм]
|1385
|для оригинального номера
|83BB7K553EF
|длина кожуха [мм]
|1060
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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