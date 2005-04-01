|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2998323SX
|Наименование
|29-98323-SX_трос сцепления!\Peugeot 206 all 98>
|Длина [мм]
|680
|Регулировка / установка
|с автоматической регулировкой
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
PEUGEOT
206 CC (2D)
1.6 HDi 110
2005.04 - 2007.02
PEUGEOT
206 седан
1.4
2007.03 - Выпускается
PEUGEOT
206 седан
1.6 16V
2007.03 - Выпускается
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