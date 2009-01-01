|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2998313SX
|Наименование
|Трос, управление сцеплением
|Длина [мм]
|570
|для оригинального номера
|2150EC
|Регулировка / установка
|с автоматической регулировкой
|длина кожуха [мм]
|380
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
PEUGEOT
206+ (2L_, 2M_)
1.1
2009.01 - 2013.06
PEUGEOT
206+ (2L_, 2M_)
1.4 i
2009.01 - 2013.06
PEUGEOT
206+ (2L_, 2M_)
1.4 i (2LKFWA, 2MKFWA)
2009.01 - 2013.06
PEUGEOT
206 седан
1.4
2007.03 - Выпускается
PEUGEOT
206 седан
1.6 16V
2007.03 - Выпускается
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