|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2998312SX
|Наименование
|29-98312-SX_трос сцепления!\VW Golf 91>
|Длина [мм]
|820
|для оригинального номера
|1H1721335G
|длина кожуха [мм]
|520
|Регулировка / установка
|с автоматической регулировкой
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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