|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2998304SX
|Наименование
|29-98304-SX_трос сцепления!\Ford Transit 2.5D/TD 86-94
|Длина [мм]
|1375
|длина кожуха [мм]
|1100
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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