|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2998302SX
|Наименование
|29-98302-SX_трос сцепления!\VW Golf 1.6/1.8GTi 84-86
|Длина [мм]
|805
|для оригинального номера
|191721335M
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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