|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2998103SX
|Наименование
|29-98103-SX_трос газа!\VW Golf/Passat 1.6/1.8 83>
|для оригинального номера
|3A1721555B
|Вид коробки передач
|Механическая коробка передач
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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