|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2997714SX
|Наименование
|29-97714-SX_трос спидометра!\VW Golf/Jetta 1.0/1.3 87>
|для оригинального номера
|191957803H
|Длина [мм]
|1061
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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