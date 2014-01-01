|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2997707SX
|Наименование
|29-97707-SX_трос спидометра!\Opel Astra F Vectra A 1.4-2.0 87-98 L=850Mm
|для оригинального номера
|90510867
|Длина [мм]
|855
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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