|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2997700SX
|Наименование
|29-97700-SX_трос спидометра!\VW Passat 1.6-1.9TDi 94>
|для оригинального номера
|357957803
|Длина [мм]
|1012
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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