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Моторное масло
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Популярные

297 030-SX_=286 30=FDB584 !колодки дисковые п.\Opel OmegaA 1.8-2.3TD 88-94/VectraA/B 1.4-2.0Di 88-02 артикул 297030SX STELLOX в Алматы

297030SX STELLOX 297 030-SX_=286 30=FDB584 !колодки дисковые п.\Opel OmegaA 1.8-2.3TD 88-94/VectraA/B 1.4-2.0Di 88-02
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 297030SX
Наименование 297 030-SX_=286 30=FDB584 !колодки дисковые п.\Opel OmegaA 1.8-2.3TD 88-94/VectraA/B 1.4-2.0Di 88-02
Сторона установки передний мост
Длина [мм] 156,4
Толщина [мм] 18,1
Высота [мм] 52,8
Тормозная установка Ate-Teves
проверочное значение E190R-01022/234
Вес [кг] 1,451

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 297 030-SX_=286 30=FDB584 !колодки дисковые п.\Opel OmegaA 1.8-2.3TD 88-94/VectraA/B 1.4-2.0Di 88-02 STELLOX с артикулом 297030SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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Моторное масло
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