|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|297030SX
|Наименование
|297 030-SX_=286 30=FDB584 !колодки дисковые п.\Opel OmegaA 1.8-2.3TD 88-94/VectraA/B 1.4-2.0Di 88-02
|Сторона установки
|передний мост
|Длина [мм]
|156,4
|Толщина [мм]
|18,1
|Высота [мм]
|52,8
|Тормозная установка
|Ate-Teves
|проверочное значение
|E190R-01022/234
|Вес [кг]
|1,451
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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