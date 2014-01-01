|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|296020BSX
|Наименование
|296 020B-SX_колодки дисковые п.!\ Ford Fiesta/KA 1.1-1.8D &16V 89>, Mazda 121 1.25/1.3/1.8D 96>
|Сторона установки
|передний мост
|Длина [мм]
|141,4
|Толщина [мм]
|17,2
|Высота [мм]
|44,6
|Тормозная установка
|Ate-Teves
|проверочное значение
|E190R-01022/396
|Вес [кг]
|1,074
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 296 020B-SX_колодки дисковые п.!\ Ford Fiesta/KA 1.1-1.8D &16V 89>, Mazda 121 1.25/1.3/1.8D 96> STELLOX с артикулом 296020BSX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
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