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296 020B-SX_колодки дисковые п.!\ Ford Fiesta/KA 1.1-1.8D &16V 89>, Mazda 121 1.25/1.3/1.8D 96> артикул 296020BSX STELLOX в Алматы

296020BSX STELLOX 296 020B-SX_колодки дисковые п.!\ Ford Fiesta/KA 1.1-1.8D &16V 89>, Mazda 121 1.25/1.3/1.8D 96>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 296020BSX
Наименование 296 020B-SX_колодки дисковые п.!\ Ford Fiesta/KA 1.1-1.8D &16V 89>, Mazda 121 1.25/1.3/1.8D 96>
Сторона установки передний мост
Длина [мм] 141,4
Толщина [мм] 17,2
Высота [мм] 44,6
Тормозная установка Ate-Teves
проверочное значение E190R-01022/396
Вес [кг] 1,074

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 296 020B-SX_колодки дисковые п.!\ Ford Fiesta/KA 1.1-1.8D &16V 89>, Mazda 121 1.25/1.3/1.8D 96> STELLOX с артикулом 296020BSX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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Популярные

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