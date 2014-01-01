|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|295000SX
|Наименование
|295 000-SX_=284 00=571353B=FDB669 !колодки дисковые п.\ MB W201 1.8-2.6i/2.0-2.5TD 82-93
|Сторона установки
|передний мост
|Длина [мм]
|93,2
|Толщина [мм]
|17,8
|Высота [мм]
|53,1
|Тормозная установка
|Girling
|проверочное значение
|E190R-01022/042
|Вес [кг]
|1,198
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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