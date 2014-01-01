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295 000-SX_=284 00=571353B=FDB669 !колодки дисковые п.\ MB W201 1.8-2.6i/2.0-2.5TD 82-93 артикул 295000SX STELLOX в Алматы

295000SX STELLOX 295 000-SX_=284 00=571353B=FDB669 !колодки дисковые п.\ MB W201 1.8-2.6i/2.0-2.5TD 82-93
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 295000SX
Наименование 295 000-SX_=284 00=571353B=FDB669 !колодки дисковые п.\ MB W201 1.8-2.6i/2.0-2.5TD 82-93
Сторона установки передний мост
Длина [мм] 93,2
Толщина [мм] 17,8
Высота [мм] 53,1
Тормозная установка Girling
проверочное значение E190R-01022/042
Вес [кг] 1,198

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 295 000-SX_=284 00=571353B=FDB669 !колодки дисковые п.\ MB W201 1.8-2.6i/2.0-2.5TD 82-93 STELLOX с артикулом 295000SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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