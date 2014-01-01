|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|293020BSX
|Наименование
|293 020B-SX_=282 20=FDB644 !колодки дисковые з.\ MB W124 2.0-3.0D/TD 84-95/W210 2.0-3.0D 95-97
|Сторона установки
|Задний мост
|Длина [мм]
|61,7
|Толщина [мм]
|15,2
|Высота [мм]
|58,5
|Вес [кг]
|0,643
|Тормозная установка
|Ate-Teves
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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