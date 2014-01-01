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293 020B-SX_=282 20=FDB644 !колодки дисковые з.\ MB W124 2.0-3.0D/TD 84-95/W210 2.0-3.0D 95-97 артикул 293020BSX STELLOX в Алматы

293020BSX STELLOX 293 020B-SX_=282 20=FDB644 !колодки дисковые з.\ MB W124 2.0-3.0D/TD 84-95/W210 2.0-3.0D 95-97
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 293020BSX
Наименование 293 020B-SX_=282 20=FDB644 !колодки дисковые з.\ MB W124 2.0-3.0D/TD 84-95/W210 2.0-3.0D 95-97
Сторона установки Задний мост
Длина [мм] 61,7
Толщина [мм] 15,2
Высота [мм] 58,5
Вес [кг] 0,643
Тормозная установка Ate-Teves

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 293 020B-SX_=282 20=FDB644 !колодки дисковые з.\ MB W124 2.0-3.0D/TD 84-95/W210 2.0-3.0D 95-97 STELLOX с артикулом 293020BSX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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