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293 010-SX_=282 10=571407B=223608 !колодки дисковые з.\ Opel Vectra A 2.0i &16V/2.5 <95 артикул 293010SX STELLOX в Алматы

293010SX STELLOX 293 010-SX_=282 10=571407B=223608 !колодки дисковые з.\ Opel Vectra A 2.0i &16V/2.5 <95
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 293010SX
Наименование 293 010-SX_=282 10=571407B=223608 !колодки дисковые з.\ Opel Vectra A 2.0i &16V/2.5 <95
Сторона установки Задний мост
Длина [мм] 61,7
Толщина [мм] 15,5
Высота [мм] 57,5
Тормозная установка Ate-Teves
проверочное значение E190R-01023/082
Вес [кг] 0,637

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 293 010-SX_=282 10=571407B=223608 !колодки дисковые з.\ Opel Vectra A 2.0i &16V/2.5 <95 STELLOX с артикулом 293010SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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