|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|293010SX
|Наименование
|293 010-SX_=282 10=571407B=223608 !колодки дисковые з.\ Opel Vectra A 2.0i &16V/2.5 <95
|Сторона установки
|Задний мост
|Длина [мм]
|61,7
|Толщина [мм]
|15,5
|Высота [мм]
|57,5
|Тормозная установка
|Ate-Teves
|проверочное значение
|E190R-01023/082
|Вес [кг]
|0,637
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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