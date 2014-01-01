|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|287022SX
|Наименование
|287 022-SX_=276 22=FDB563=571402B !колодки дисковые п.\ Audi 80 2.8 92-96/100 2.2/2.3/2.5TD 86-91
|Сторона установки
|передний мост
|Ширина [мм]
|144,9
|Толщина [мм]
|18,8
|Высота [мм]
|67
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 287 022-SX_=276 22=FDB563=571402B !колодки дисковые п.\ Audi 80 2.8 92-96/100 2.2/2.3/2.5TD 86-91 STELLOX с артикулом 287022SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
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