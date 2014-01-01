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286 002-SX_=275 02=FDB556 !колодки дисковые п.\ Mitsubishi Pajero 3.0/2.5TD 87-91/L300 1.6-2.5TD <94 артикул 286002SX STELLOX в Алматы

286002SX STELLOX 286 002-SX_=275 02=FDB556 !колодки дисковые п.\ Mitsubishi Pajero 3.0/2.5TD 87-91/L300 1.6-2.5TD <94
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 286002SX
Наименование 286 002-SX_=275 02=FDB556 !колодки дисковые п.\ Mitsubishi Pajero 3.0/2.5TD 87-91/L300 1.6-2.5TD <94
Сторона установки передний мост
Длина [мм] 127,8
Толщина [мм] 16,4
Высота [мм] 57
Тормозная установка Sumitomo
проверочное значение E190R-01022/095
Датчик износа вкл. датчик износа
Количество датчиков износа [на ось] 2
Вес [кг] 1,56

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 286 002-SX_=275 02=FDB556 !колодки дисковые п.\ Mitsubishi Pajero 3.0/2.5TD 87-91/L300 1.6-2.5TD <94 STELLOX с артикулом 286002SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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