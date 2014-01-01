|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|286002BSX
|Наименование
|286 002B-SX_колодки дисковые п.!\ Mitsubishi Pajero 3.0/2.5TD 87-91/L200/L300 1.6-2.5TD <94
|Сторона установки
|передний мост
|Длина [мм]
|127,6
|Толщина [мм]
|16,4
|Высота [мм]
|56,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 286 002B-SX_колодки дисковые п.!\ Mitsubishi Pajero 3.0/2.5TD 87-91/L200/L300 1.6-2.5TD <94 STELLOX с артикулом 286002BSX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита