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286 002B-SX_колодки дисковые п.!\ Mitsubishi Pajero 3.0/2.5TD 87-91/L200/L300 1.6-2.5TD <94 артикул 286002BSX STELLOX в Алматы

286002BSX STELLOX 286 002B-SX_колодки дисковые п.!\ Mitsubishi Pajero 3.0/2.5TD 87-91/L200/L300 1.6-2.5TD <94
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 286002BSX
Наименование 286 002B-SX_колодки дисковые п.!\ Mitsubishi Pajero 3.0/2.5TD 87-91/L200/L300 1.6-2.5TD <94
Сторона установки передний мост
Длина [мм] 127,6
Толщина [мм] 16,4
Высота [мм] 56,5

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 286 002B-SX_колодки дисковые п.!\ Mitsubishi Pajero 3.0/2.5TD 87-91/L200/L300 1.6-2.5TD <94 STELLOX с артикулом 286002BSX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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