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284 002-SX_=273 02=FDB576 !колодки дисковые п.\ Mazda 626 1.8-2.0D 87-90, Ford Probe 2.2 88-92 артикул 284002SX STELLOX в Алматы

284002SX STELLOX 284 002-SX_=273 02=FDB576 !колодки дисковые п.\ Mazda 626 1.8-2.0D 87-90, Ford Probe 2.2 88-92
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 284002SX
Наименование 284 002-SX_=273 02=FDB576 !колодки дисковые п.\ Mazda 626 1.8-2.0D 87-90, Ford Probe 2.2 88-92
Сторона установки передний мост
Длина [мм] 129,8
Толщина [мм] 16, 15
Высота [мм] 52,3
Тормозная установка Akebono
Датчик износа вкл. датчик износа
Количество датчиков износа [на ось] 2
Вес [кг] 1,352

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 284 002-SX_=273 02=FDB576 !колодки дисковые п.\ Mazda 626 1.8-2.0D 87-90, Ford Probe 2.2 88-92 STELLOX с артикулом 284002SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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