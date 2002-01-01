|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|284002SX
|Наименование
|284 002-SX_=273 02=FDB576 !колодки дисковые п.\ Mazda 626 1.8-2.0D 87-90, Ford Probe 2.2 88-92
|Сторона установки
|передний мост
|Длина [мм]
|129,8
|Толщина [мм]
|16, 15
|Высота [мм]
|52,3
|Тормозная установка
|Akebono
|Датчик износа
|вкл. датчик износа
|Количество датчиков износа [на ось]
|2
|Вес [кг]
|1,352
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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