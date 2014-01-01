|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|281025BSX
|Наименование
|281 025B-SX_=270 25=FDB1073 !колодки дисковые п.\ BMW E39 2.0i-3.5i/2.5TDi/3.0D 95>
|Сторона установки
|передний мост
|Длина [мм]
|154,8
|Толщина [мм]
|20
|Высота [мм]
|63,6
|Длина 2 [мм]
|155,4
|Тормозная установка
|Ate-Teves
|проверочное значение
|E990R-01704/005
|Вес [кг]
|1,917
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с прижимной пластиной
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 281 025B-SX_=270 25=FDB1073 !колодки дисковые п.\ BMW E39 2.0i-3.5i/2.5TDi/3.0D 95> STELLOX с артикулом 281025BSX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
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