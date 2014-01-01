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281 025B-SX_=270 25=FDB1073 !колодки дисковые п.\ BMW E39 2.0i-3.5i/2.5TDi/3.0D 95> артикул 281025BSX STELLOX в Алматы

281025BSX STELLOX 281 025B-SX_=270 25=FDB1073 !колодки дисковые п.\ BMW E39 2.0i-3.5i/2.5TDi/3.0D 95>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 281025BSX
Наименование 281 025B-SX_=270 25=FDB1073 !колодки дисковые п.\ BMW E39 2.0i-3.5i/2.5TDi/3.0D 95>
Сторона установки передний мост
Длина [мм] 154,8
Толщина [мм] 20
Высота [мм] 63,6
Длина 2 [мм] 155,4
Тормозная установка Ate-Teves
проверочное значение E990R-01704/005
Вес [кг] 1,917
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с прижимной пластиной

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 281 025B-SX_=270 25=FDB1073 !колодки дисковые п.\ BMW E39 2.0i-3.5i/2.5TDi/3.0D 95> STELLOX с артикулом 281025BSX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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