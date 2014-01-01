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281 000B-SX_колодки дисковые п.! с антискрип. пластинами\ BMW E34 1.8-2.5TDs 89-95/E32 3.0-5.0 86-94 артикул 281000BSX STELLOX в Алматы

281000BSX STELLOX 281 000B-SX_колодки дисковые п.! с антискрип. пластинами\ BMW E34 1.8-2.5TDs 89-95/E32 3.0-5.0 86-94
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 281000BSX
Наименование 281 000B-SX_колодки дисковые п.! с антискрип. пластинами\ BMW E34 1.8-2.5TDs 89-95/E32 3.0-5.0 86-94
Сторона установки передний мост
Длина [мм] 156,4
Толщина [мм] 20
Высота [мм] 63,5
Тормозная установка Ate-Teves
проверочное значение E990R-01704/005
Вес [кг] 1,869
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с прижимной пластиной

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 281 000B-SX_колодки дисковые п.! с антискрип. пластинами\ BMW E34 1.8-2.5TDs 89-95/E32 3.0-5.0 86-94 STELLOX с артикулом 281000BSX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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