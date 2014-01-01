|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|281000BSX
|Наименование
|281 000B-SX_колодки дисковые п.! с антискрип. пластинами\ BMW E34 1.8-2.5TDs 89-95/E32 3.0-5.0 86-94
|Сторона установки
|передний мост
|Длина [мм]
|156,4
|Толщина [мм]
|20
|Высота [мм]
|63,5
|Тормозная установка
|Ate-Teves
|проверочное значение
|E990R-01704/005
|Вес [кг]
|1,869
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с прижимной пластиной
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 281 000B-SX_колодки дисковые п.! с антискрип. пластинами\ BMW E34 1.8-2.5TDs 89-95/E32 3.0-5.0 86-94 STELLOX с артикулом 281000BSX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
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