|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|279004SX
|Наименование
|279 004-SX_=268 04=FDB602 !колодки дисковые п.\ Toyota Camry/Carina 1.8-2.0D/Corolla 1.3-1.8D 87-92
|Сторона установки
|передний мост
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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