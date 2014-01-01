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276 015B-SX_колодки дисковые з.! с антискрип. пластинами\ BMW E39 2.0-4.0/2.0D-3.0D 95> артикул 276015BSX STELLOX в Алматы

276015BSX STELLOX 276 015B-SX_колодки дисковые з.! с антискрип. пластинами\ BMW E39 2.0-4.0/2.0D-3.0D 95>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 276015BSX
Наименование 276 015B-SX_колодки дисковые з.! с антискрип. пластинами\ BMW E39 2.0-4.0/2.0D-3.0D 95>
Сторона установки Задний мост
Длина [мм] 123,1
Толщина [мм] 17
Высота [мм] 44,9
Длина 2 [мм] 122,1
Тормозная установка Ate-Teves
проверочное значение E190R-01023/192
Вес [кг] 0,905

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 276 015B-SX_колодки дисковые з.! с антискрип. пластинами\ BMW E39 2.0-4.0/2.0D-3.0D 95> STELLOX с артикулом 276015BSX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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