|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|276015BSX
|Наименование
|276 015B-SX_колодки дисковые з.! с антискрип. пластинами\ BMW E39 2.0-4.0/2.0D-3.0D 95>
|Сторона установки
|Задний мост
|Длина [мм]
|123,1
|Толщина [мм]
|17
|Высота [мм]
|44,9
|Длина 2 [мм]
|122,1
|Тормозная установка
|Ate-Teves
|проверочное значение
|E190R-01023/192
|Вес [кг]
|0,905
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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