|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|276000BSX
|Наименование
|276 000B-SX_колодки дисковые з.! с антискрип. пластинами\ BMW E34 1.8-2.5TD 89-97/E32 3.0-5.0 85-94
|Сторона установки
|Задний мост
|Длина [мм]
|123,1
|Толщина [мм]
|17
|Высота [мм]
|44,9
|Вес [кг]
|0,871
|Тормозная установка
|Ate-Teves
|проверочное значение
|E190R-01023/230
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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