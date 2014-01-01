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276 000B-SX_колодки дисковые з.! с антискрип. пластинами\ BMW E34 1.8-2.5TD 89-97/E32 3.0-5.0 85-94 артикул 276000BSX STELLOX в Алматы

276000BSX STELLOX 276 000B-SX_колодки дисковые з.! с антискрип. пластинами\ BMW E34 1.8-2.5TD 89-97/E32 3.0-5.0 85-94
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 276000BSX
Наименование 276 000B-SX_колодки дисковые з.! с антискрип. пластинами\ BMW E34 1.8-2.5TD 89-97/E32 3.0-5.0 85-94
Сторона установки Задний мост
Длина [мм] 123,1
Толщина [мм] 17
Высота [мм] 44,9
Вес [кг] 0,871
Тормозная установка Ate-Teves
проверочное значение E190R-01023/230

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 276 000B-SX_колодки дисковые з.! с антискрип. пластинами\ BMW E34 1.8-2.5TD 89-97/E32 3.0-5.0 85-94 STELLOX с артикулом 276000BSX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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Моторное масло

Моторное масло
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