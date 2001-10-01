|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|274051BSX
|Наименование
|274 051B-SX_колодки дисковые зад.! с антискрип. пл.\ VW Sharan 1.8/2.0/1.9TDi,Ford Galaxy 1.9TDi 00>
|Сторона установки
|Задний мост
|Длина [мм]
|87
|Толщина [мм]
|17
|Высота [мм]
|52,9
|Количество датчиков износа [на ось]
|1
|Вес [кг]
|0,904
|Тормозная установка
|Girling
|проверочное значение
|E990R-01118/457
|Датчик износа
|вкл. датчик износа
|Длина предупреждающего контакта [мм]
|205
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
FORD
GALAXY I (WGR)
1.9 TDI
2005.05 - 2006.05
VW
POLO (9N)
1.4 16V
2001.10 - 2012.01
VW
POLO (9N)
1.4 TDI
2001.10 - 2012.01
VW
POLO (9N)
1.4 TDI
2001.10 - 2012.01
VW
POLO (9N)
1.6 16V
2001.10 - 2012.01
VW
POLO (9N)
1.8 GTI
2001.10 - 2012.01
VW
POLO (9N)
1.8 GTi Cup Edition
2001.10 - 2012.01
VW
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)
1.9 TDI
1995.05 - 2010.03
VW
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)
2.0 LPG
1995.05 - 2010.03
VW
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)
2.0 TDI
1995.05 - 2010.03
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