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274 051B-SX_колодки дисковые зад.! с антискрип. пл.\ VW Sharan 1.8/2.0/1.9TDi,Ford Galaxy 1.9TDi 00> артикул 274051BSX STELLOX в Алматы

274051BSX STELLOX 274 051B-SX_колодки дисковые зад.! с антискрип. пл.\ VW Sharan 1.8/2.0/1.9TDi,Ford Galaxy 1.9TDi 00>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 274051BSX
Наименование 274 051B-SX_колодки дисковые зад.! с антискрип. пл.\ VW Sharan 1.8/2.0/1.9TDi,Ford Galaxy 1.9TDi 00>
Сторона установки Задний мост
Длина [мм] 87
Толщина [мм] 17
Высота [мм] 52,9
Количество датчиков износа [на ось] 1
Вес [кг] 0,904
Тормозная установка Girling
проверочное значение E990R-01118/457
Датчик износа вкл. датчик износа
Длина предупреждающего контакта [мм] 205

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
FORD GALAXY I (WGR) 1.9 TDI 2005.05 - 2006.05
VW POLO (9N) 1.4 16V 2001.10 - 2012.01
VW POLO (9N) 1.4 TDI 2001.10 - 2012.01
VW POLO (9N) 1.4 TDI 2001.10 - 2012.01
VW POLO (9N) 1.6 16V 2001.10 - 2012.01
VW POLO (9N) 1.8 GTI 2001.10 - 2012.01
VW POLO (9N) 1.8 GTi Cup Edition 2001.10 - 2012.01
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 1995.05 - 2010.03
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 LPG 1995.05 - 2010.03
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 TDI 1995.05 - 2010.03

Если хотите купить 274 051B-SX_колодки дисковые зад.! с антискрип. пл.\ VW Sharan 1.8/2.0/1.9TDi,Ford Galaxy 1.9TDi 00> STELLOX с артикулом 274051BSX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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