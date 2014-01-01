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/ Stellox 274002BSX 274 002B-SX_колодки дисковые задние ! с антискрип. пластинами\ Audi A4 RS4 2.7i Quattro 00-01

274 002B-SX_колодки дисковые задние ! с антискрип. пластинами\ Audi A4 RS4 2.7i Quattro 00-01 артикул 274002BSX STELLOX в Алматы

Производитель / Поставщик STELLOX № Производителя 274002BSX Наименование 274 002B-SX_колодки дисковые задние ! с антискрип. пластинами\ Audi A4 RS4 2.7i Quattro 00-01 Сторона установки Задний мост Длина [мм] 87 Толщина [мм] 17 Высота [мм] 52,9 Количество датчиков износа [на ось] 2 Датчик износа вкл. датчик износа показать еще С этим товаром покупают... STELLOX 644041SX Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз NK 204789 Тормозной диск Информация для покупателей Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров. Фильтр Бренд Бренды Сортировать по цене

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