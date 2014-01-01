|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|274002BSX
|Наименование
|274 002B-SX_колодки дисковые задние ! с антискрип. пластинами\ Audi A4 RS4 2.7i Quattro 00-01
|Сторона установки
|Задний мост
|Длина [мм]
|87
|Толщина [мм]
|17
|Высота [мм]
|52,9
|Количество датчиков износа [на ось]
|2
|Датчик износа
|вкл. датчик износа
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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