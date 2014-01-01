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Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз артикул 273002BSX STELLOX в Алматы

273002BSX STELLOX Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 273002BSX
Наименование Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Сторона установки передний мост
Длина [мм] 95
Толщина [мм] 18,6
Высота [мм] 49
ограничение производителя TRW
Количество датчиков износа [на ось] 2
Датчик износа вкл. датчик износа

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз STELLOX с артикулом 273002BSX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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